المكسيك: 5824 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المكسيك في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 5824 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يصل مجمل عدد حالات الإصابة بالفيروس ، منذ أن تفشى في البلاد، في آذار/مارس الماضي، إلى 585738 حالة



كما أعلنت وزارة الصحة في المكسكي، تسجيل 552 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 63146.