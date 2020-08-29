المكسيك: 5824 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المكسيك في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 5824 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يصل مجمل عدد حالات الإصابة بالفيروس ، منذ أن تفشى في البلاد، في آذار/مارس الماضي، إلى 585738 حالة
كما أعلنت وزارة الصحة في المكسكي، تسجيل 552 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 63146.
سجلت المكسيك في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 5824 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يصل مجمل عدد حالات الإصابة بالفيروس ، منذ أن تفشى في البلاد، في آذار/مارس الماضي، إلى 585738 حالة
كما أعلنت وزارة الصحة في المكسكي، تسجيل 552 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 63146.
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