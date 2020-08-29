الصين: تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت الصين اليوم السبت، تسع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ويعد هذا الرقم، نفسه الذي تم تسجيله اليوم السابق، وكانت كل الحالات وافدة من الخارج، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين



وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85022 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.





رام الله - دنيا الوطن