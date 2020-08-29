طوباس: إصابة سيدتين بفيروس (كورونا) بالمحافظة

أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، فجر اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لسيدتين من المحافظة.





وقالت في بيان صادر عن وحدة العلاقات العامة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن إصابتين جديدتين، تم تسجيلهما لسيدتين في كل من طوباس و"عقابا"، بعد صدور نتائج فحوصات اليوم.



وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة، 12 حالة، وعدد حالات الشفاء 58.

رام الله - دنيا الوطن