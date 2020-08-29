قلقيلية: المحافظ يدين استهداف المواطنين المدنيين في بلدة كفر قدوم



جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه، مناشداً الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الراعية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإحتلال الممنهجة بحق أهالي قرية كفر قدوم الصامدة.



وطالب بحماية دولية لأهالي القرية خاصة بعد استخدام جيش الإحتلال أساليب جديدة وخطيرة تمثلت في زراعة عبوات ناسفة على جوانب الطرق انفجرت إحداها وأصابت شابا بجروح في يده وعينه.



كما وطالب المحافظة بمحاكمة قادة جيش الإحتلال على هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، وحيا المحافظ صمود أهالي كفر قدوم وتحديهم لإجراءات الإحتلال وقمعه.



واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية السلمية في القرية، فيما أصيب شاب بالرصاص المعدني في الذراع خلال القمع الهمجي.