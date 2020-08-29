قلقيلية: المحافظ يدين استهداف المواطنين المدنيين في بلدة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أدان اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، ما قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلي من اعتداء على المتظاهرين المدنيين السلميين في قرية كفر قدوم، ووصفه بالعمل الإرهابي والوحشي.
أدان اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، ما قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلي من اعتداء على المتظاهرين المدنيين السلميين في قرية كفر قدوم، ووصفه بالعمل الإرهابي والوحشي.
واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية السلمية في القرية، فيما أصيب شاب بالرصاص المعدني في الذراع خلال القمع الهمجي.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه، مناشداً الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الراعية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإحتلال الممنهجة بحق أهالي قرية كفر قدوم الصامدة.
وطالب بحماية دولية لأهالي القرية خاصة بعد استخدام جيش الإحتلال أساليب جديدة وخطيرة تمثلت في زراعة عبوات ناسفة على جوانب الطرق انفجرت إحداها وأصابت شابا بجروح في يده وعينه.
كما وطالب المحافظة بمحاكمة قادة جيش الإحتلال على هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، وحيا المحافظ صمود أهالي كفر قدوم وتحديهم لإجراءات الإحتلال وقمعه.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه، مناشداً الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الراعية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإحتلال الممنهجة بحق أهالي قرية كفر قدوم الصامدة.
وطالب بحماية دولية لأهالي القرية خاصة بعد استخدام جيش الإحتلال أساليب جديدة وخطيرة تمثلت في زراعة عبوات ناسفة على جوانب الطرق انفجرت إحداها وأصابت شابا بجروح في يده وعينه.
كما وطالب المحافظة بمحاكمة قادة جيش الإحتلال على هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، وحيا المحافظ صمود أهالي كفر قدوم وتحديهم لإجراءات الإحتلال وقمعه.
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