سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وإغلاق قرية "فرخة" 48 ساعة





وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن إحدى الإصابات في "دير بلوط" لشخص يخضع للحجر ومخالط، أما الحاله الثانية لشخص من قرية "فرخه" وقد خالط عدداً كبيراً من أبناء القرية في الأيام الأخيرة، إضافة إلى أنه موظف في البنك الإسلامي العربي/ الإداره العامة- رام الله.





وأضاف: بناءً عليه يتم إغلاق قرية "فرخه" لمدة 48 ساعة، ويحظر الدخول إليها أو الخروج منها، كي يتسنى للطب الوقائي القيام بواجباته.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).