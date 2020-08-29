الأرجنتين تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وسجلت وزارة الصحة في البلاد، أعلى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، والذي بلغ 11717 حالة، ليبلغ عدد الحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن، 392009 حالات إضافة إلى 8271 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت الأرجنتين اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.يأتي ذلك مع تخفيف إجراءات العزل العام تدريجياً، للسماح بتجمع أكثر من عشرة في الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.