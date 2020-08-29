مقتل العشرات جراء الأمطار الموسمية في باكستان

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رام الله - دنيا الوطن

لقي عشرات الأشخاص حتفهم نتيجة أمطار غزيرة هطلت في مختلف المناطق الباكستانية لليوم الخامس على التوالي.



وأكدت السلطات مقتل 47 شخصا بسبب الأمطار والفيضانات الناجمة عنها في ولاية السند هذا الأسبوع، إضافة إلى 16 شخصا قتلوا في ولاية خيبر بختونخوا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ومنذ الأحد الماضي، بلغت كمية الأمطار التي هطلت على عاصمة السند مدينة كراتشي حوالي 76 سنتيمترا، حين بدأت الأمطار الموسمية في اجتياح المدينة الساحلية، ما دفع السلطات إلى استخدام القوارب لإجلاء المحاصرين في الشوارع المغمورة بالمياه.



وتسببت الأمطار بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في كراتشي.



ومنذ حزيران/ يونيو الماضي تجاوز عدد ضحايا الحوادث المتعلقة بالأمطار في باكستان 150 شخصا.



وتهطل الأمطار الموسمية على باكستان في وقت تحاول فيه السلطات احتواء تفشي وباء كورونا الذي أدى إلى وفاة قرابة 6300 شخص منذ شباط/ فبراير الماضي.