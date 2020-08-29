الولايات المتحدة.. إصابة أربعة أشخاص بـ(كورونا) في مؤتمر للحزب الجمهوري

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مسؤولون محليون بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية عن أن نتائج الفحوصات أكدت إصابة أربعة أشخاص مشاركين في مؤتمر الحزب الجمهوري بفيروس (كورونا) المستجد.



وأوضح الحساب الرسمي لمقاطعة ماكلنبورغ على (تويتر) أن اثنين من الحضور واثنين من فريق التنظيم أصيبوا بالفيروس "وجرى عزلهم فورا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.



وسيواجه ترامب ونائبه مايك بينس، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.