مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

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رام الله - دنيا الوطن

اعترضت مقاتلة روسية من طراز (سو-27)، أمس الجمعة، طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز (أر إس-135) فوق البحر الأسود، وفقا لما جاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية.



وأوضح البيان أنه في الثامن والعشرين من شهر آب/ أغسطس، رصد فوق البحر الأسود هدف طائر يقترب من الحدود الروسية تبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز (أر إس-135)، وأقلعت مقاتلة (سو-27) تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف على مسافة آمنة للتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية (أر إس-135).