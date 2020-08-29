مقتل عناصر الجيش السوري وجرح 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي عدد من عناصر الجيش السوري مصرعهم، مساء أمس الجمعة، فيما أصيب 12 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية.



وكانت الحافلة تقل الجنود على طريق حميمة المحطة الثالثة باتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري لوكالة (سبوتنيك الروسية)، بمقتل عدد من جنود الجيش السوري وإصابة آخرين جراء انفجار عبوتين ناسفتين متتاليتين بحافلة عسكرية، زرعهما مسلحون على طريق حميمة المحطة الثانية، أقصى ريف حمص الشرقي الممتد نحو الحدود السورية العراقية.



وبحسب المصدر، أسفر التفجير عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثمانية آخرين تم إسعافهم إلى مشفى تدمر ومن ثم تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص.



وتشهد البادية السورية توترا في الأيام الأخيرة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين عناصر الجيش السوري ومسلحين تابعين لتنظيم الدولة في منطقة الرصافة بريف الرقة خلال مرور دورية للجيش في المنطقة.