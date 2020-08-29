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انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب بسوريا

انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
أدى انفجار سيارة مفخخة، أمس الجمعة، قرب نقطة مراقبة تركية في قرية سلة الزهور التابعة لجسر الشغور في ريف إدلب، إلى مقتل أحد أفراد (فيلق الشام) المدعوم من تركيا.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن سيارة مفخخة كانت تقترب من نقطة المراقبة التركية تم تفجيرها قبل وصولها إلى النقطة، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف وتمشيط المنطقة.

وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من الجنود الأتراك وآخرين من أفراد (الفيلق) الذين يقومون بحراسة نقاط المراقبة التركية وحمايتها، إضافة إلى مقتل أحد أفرادها، كما ذكرت وكالة (ستيب) الإخبارية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار وقع جنوب جسر الشغور، على طريق m4 (اتستراد اللاذقية ـ حلب) وأن الانفجار تزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، وأضاف أنه من المرجح أن تكون طائرة استطلاع استهدفت السيارة قبل وصولها إلى النقطة.

وذكرت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش التركي "بدأ بإطلاق الرصاص على أي سيارة تمر على الطريق الدولي، وهو ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين على الأقل نتيجة استهداف سيارة كانت تقلهم".

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