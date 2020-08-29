شؤون فلسطينية

الإعلام الحكومي بغزة ينشر خارطة الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع

الإعلام الحكومي بغزة ينشر خارطة الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، خارطة توزيع الإصابات في محافظات قطاع غزة، والتي بلغ عدد الإصابات الإجمالي فيها 111 إصابة.

وبحسب الخريطة، الصادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات في محافظة غزة، وصل إلى 47 إصابة، موزعة كالتالي: "3 الشيخ رضوان، 5 التفاح، 3 النصر، 10 الدرج، 3 الشاطئ، 5 الشجاعية، 2 الرمال الشمالي، 1 الصبرة، 6 الرمال الجنوبي، 4 الزيتون، 2 تل الهوا، 3 الزهراء".

أما في محافظة شمال غزة، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46 إصابة، حيث تتوزع الإصابات كالتالي: "2 بيت حانون، 25 بيت لاهيا، 19 جباليا".

وفي المحافظة الوسطى، بلغ عدد الإصابات، 16 إصابة، حيث وصل عدد الإصابات إلى 13 إصابة في مخيم المغازي، وإصابتين في مخيم البريج، وإصابة واحدة في مدينة دير البلح.

ولم يسجل أي إصابات في محافظة خانيونس، فيما سجل إصابتين في محافظة رفح.



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