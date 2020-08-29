المواطنون يواصلون اعتصامهم الليلي ببلدة دورا بالخليل لمنع المستوطنين من مصادرة أرضهم

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل أصحاب الأراضي في بلدة دورا جنوب محافظة الخليل، اعتصامهم لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من مصادرة ثلاثة آلاف دونم من الأراضي في منطقة "خلة طه".



وقال المواطن وليد سويطي: "إن مستوطنا من مستوطنة "نجهوت" المقامة على أراض فلسطينية قريبة من تلك المهددة بالمصادرة، وبحضور قوات الاحتلال، باشر قبل أسبوع بالعمل على شق طريق استيطاني يربط المستوطنة بأراضي المواطنين مرورا بالمنطقة السهلية والجبل المقابل لها تمهيدا لضمها لصالح الاستيطان"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف السويطي: "إن هذه الأراضي التي تعود لعائلات السويطي، وغنام، وشروانة والخروب وغيرهم، تتعرض للسلب والنهب والتجريف من قبل المستوطن الذي يعمل ليلا فيها لشق الطريق عنوة، باستخدام الجرافات، بعد منعه من مواصلة العمل من قبل الأهالي والمزارعين".



ونصب المواطنون خيمة في الأرض المهددة لوقف المستوطن وآلياته من العمل ليلا، فيما زودت بلدية دورا المنطقة بالكهرباء، وذلك لتعزيز صمود المواطنين فيها.



وطالب أصحاب الأراضي بدعمهم لتشجير هذه الأراضي، ودعمهم للصمود أمام المخطط الاستيطاني.