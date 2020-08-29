شؤون فلسطينية

موجة شديدة الحرارة تضرب فلسطين ابتداءً من اليوم السبت وحتى الاثنين

موجة شديدة الحرارة تضرب فلسطين ابتداءً من اليوم السبت وحتى الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
يشهد اليوم السبت، موجة شديدة الحرارة نتيجة لاندفاع  كتله هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على البلاد ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/08/30: تستمر الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، و درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

الأثنين 2020/08/31: تستمر الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، و درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

الثلاثاء 2020/09/01: انحسار الموجة شديدة الحرارة والجافة التي اثرت على البلاد خلال الأيام الماضية و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا في المناطق الجبلية الى شديد الحرارة في معظم المناطق، و درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-  خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 37-25 39-25 37-22 بيت لحم 37-25 39-25 37-22
رام الله والبيرة 36-24 38-24 36-21 طولكرم 37-26 38-26 35-24
نابلس 38-26 39-26 37-23 قلقيلية 37-26 38-26 35-24
جنين 40-28 42-28 40-26 سلفيت 37-25 39-25 37-22
طوباس 40-28 43-28 41-26 روابي 38-26 39-26 37-23
الخليل 36-24 38-24 36-21 غزه 36-27 37-27 34-25
أريحا 47-31 48-31 46-29 خانيونس 36-27 37-27 34-25
الأغوار الشمالية 45-29 46-29 44-27 رفح 37-26 38-26 35-24

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