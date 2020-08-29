البرغوثي: الحصار على غزة جريمة كبرى ضد الإنسانية واستمراره سيؤدي لكارثة صحية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 14 عاما، وتصعيده مع عمليات القصف المتكررة للقطاع في ظل انتشار وباء الكورونا، بالجريمة الكبرى ضد الإنسانية .



وقال البرغوثي: "إن البنية الصحية في قطاع غزة تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية و نقص خطير في الأدوية والمواد الطبية الطبية و المخبرية التي لا يتوفر منها سوى 40% من الاحتياجات الأساسية".



وأضاف: "لا يتوفر حاليا في القطاع سوى عشرين جهاز تنفس اصطناعي غير مشغولة لاستخدامها لمرضى الكورونا. وقال ان من المستحيل على القطاع الصحي مواجهة وباء (كورونا) في ظروف لا تتوفر فيها الكهرباء الا لأربعة ساعات يوميا و في ظل انقطاع المياه عن مناطق واسعة بسبب انقطاع الكهرباء الذي يسببه الحصار الإسرائيلي".



وتابع: "إن المؤسسات الصحية أكدت أن (8000) مريض يعانون من السرطان و لا يتوفر علاج لهم في قطاع غزة وهم ممنوعون من السفر لتلقي العلاج في الضفة الغربية و القدس".



وأكد البرغوثي الحاجة إلى حملة فلسطينية شاملة لفرض ضغط دولي على إسرائيل لرفع الحصار الظالم عن أهله ولمنع حدوث كارثة صحية لا تحمد عقباها.