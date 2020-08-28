البزم: إجراءات جديدة خلال الساعات المقبلة تتعلق بالحجر الصحي..يجري التحضير لمساعدة 15 ألف عائلة



أشار إلى أن سبب عدم الاعلان عن الخارطة الوبائية حتى اللحظة، هو عدم التوصل لمصدر الوباء، لافتا إلى أن الإجراءات التي يتم تطبيقها حاليا هي في إطار جهود محاصرته.



وفيما يتعلق بعمل الصحفيين، وجه البزم رسالة شكر وتقدير إلى وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية، التي عملت كصمام أمان، ساهمت في منع تفشي الشائعات، وقدمت المعلومات الصحيحة للمواطن.



وقال: "نحرص على تسهيل عمل وسائل الإعلام، ونتواصل طوال الأيام السابقة مع جميع المؤسسات من أجل ذلك، ونسهل تنقل الكادر والأفراد ولكن ليس بشكل مفتوح".



واضاف: نحرص على سلامة الصحفي، وسلامة الجميع، ولا نريد للحركة الاعتيادية والعشوائية أن تسود في هذه المرحلة"، لافتا إلى أنه في حال طالت هذه الحالة، سيتم الوصول إلى آلية لتسهيل عمل الصحفيين، حيث أن هناك تصورات جاهزة، ولكن هذه المرحلة هي تقييم للحالة التي يعيشها الجميع.



وأكد البزم، أنه لم يتم بعد، منح اية وسيلة إعلامية أو صحفي بطاقات تسهيل مهام، منوها في الوقت ذاته، إلى أن الصحفيين جميعهم سواء، ويتم تسهيل عملهم وفق الاجراءات الوقائية والسلامة.



وحول غلاء الاسعار والاحتكار، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الغلاء والاحتكار والاستغلال، مشكلة تظهر في كل أزمة، ومع مرور الوقت يتم معالجتها، مشيرا إلى أن كل الوزارات ذات العلاقة مستنفرة حاليا لذلك.



وقال: "لا نتورع في اتخاذ كل الاجراءات الرادعة بحق أي تاجر يقوم باستغلال الناس، والأسعار حاليا هي في الإطار العام، سواء في المولات أو المراكز أو نقاط البيع، وقد أعلنا عن أرقام مجانية للاتصال، تتبع للوزارات المختصة كالداخلية والاقتصاد؛ للتبليغ عن أية حالات استغلال واحتكار".



وأوضح البزم، أن وزارة الزراعة تعلن أسعار الخضراوات بشكل يومي، عبر موقعها الالكتروني، ويتم تعميمها على التجار ونقاط البيع.



في سياق أخر، قال البزم: "إمكانيانا في غزة ضعيفة جداً في ظل الحصار المفروض منذ 14 عاماً وسياستنا في مواجهة الفيروس تقوم على الوقاية والسلامة، ولا نريد أن يفتك المرض بأبناء شعبنا، ونتخذ ما يلزم للحيلولة دون ذلك".



وأضاف: "نعيش في غزة ظروفا إنسانية صعبة، وعلى المجتمع الدولي التحرك، فليس من المعقول تشديد الاحتلال حصاره في هذه الاوقات العصيبة دون تحرك إزاء ذلك".



وتابع البزم بقوله: "على المجتمع الدولي التحرك العاجل من أجل إمداد قطاع غزة بالمكانيات اللازمة لمواجهة هذه المرحلة".



وفي السياق، أكد أن أصحاب الدخل اليومي، على سلم أولويات وزارة التنمية الاجتماعية، معلنا أنه يجري حاليا التحضير لمساعدة 15 ألف عائلة متضررة، خلال الايام المقبلة.



وفيما يتعلق بالنزلاء، أشار البزم إلى أنه منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس (كورونا)، تم إغلاق السجون والنظارات بشكل كامل، كإجراء وقائي أولي، منوها إلى أن هناك تقييم أولاً بأول من الجهات المختصة،.



وحول آلية صرف الرواتب، قال البزم: "نضع الآليات المناسبة مع البنوك؛ من أجل تنظيم عملية صرف الرواتب، سواء لموظفي السلطة، أو الوكالة أو موظفي حكومة غزة أو غيرها، ليتم ذلك ضمن الآليات المتاحة لمنع الازدحام، أو أية خروقات".



وحول امكانية حدوث تصعيد، قال البزم: "نأمل ألا يحدث تصعيد في غزة، ولكن في حال حدوثه، لدينا الخطط الكفيلة بإبقاء عملية التواصل بين المحافظات، وتسهيل تنقل مركبات الإسعاف والشرطة".



رام الله - دنيا الوطنأكد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الداخلي في قطاع غزة، أن هناك إجراءات جديدة في الساعات المقبلة، فيما يتعلق بالحجر الصحي، لافتا، إلى أن أي حالة مصابة بفيروس (كورونا)، يتم نقلها مباشرة إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، والمخصص للحالات المصابة.وقال البزم في لقاء صحفي عبر تطبيق (زوم) مع مجموعة من الصحفيين، مساء اليوم الجمعة: "لا نريد أن نعلن اسماء أي أشخاص مصابين"، مضيفا: "ما حدث من تسريب لأسماء بعض المصابين، غير معتمد، ونحن نتابع هذا الامر".وفي السياق، قال البزم: "نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة من إجراءات مواجهة الفيروس، وخططنا في هذا المجال طويلة، ونريد من المواطن أن يهيئ نفسه لتلك الاجراءات".وأضاف: "إدارتا الأمن الخاص وامراقب العام لوزارة الداخلية، تجريان جولات تفقدية دورية على إجراءات الوقاية والسلامة للكادر العامل في الميدان".وتابع البزم: "حريصون على إجراءات السلامة للكادر الحكومي العامل لدينا، فنحن نواجه الفيروس بذات الكادر، ونحرص على توفير أدوات الوقاية والسلامة".واشار المتحدث باسم الداخلية، إلى ان هناك تعليمات للضباط والأفراد، بتنفيذ حظر التجوال بكل الأساليب الممكنة، دون اللجوء إلى التصادم مع المواطنين، منوها في الوقت ذاته إلى أنه في بعض الأحيان هناك من يستهتر بحظر التجوال ويفهم الاجراءات بأنها تسيب.وأوضح أنه يتم إجراء تقسيم لكافة المحافظات إلى مربعات وأحياء جغرافية، ويتم منع التنقل بينها؛ للحد من الحركة، وحصر الفيروس في أماكن تفشيه.وفي ذات السياق، أكد البزم، أنه يتم توفير كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية اللازمة للعائلات، التي يتم إلزامها بالحجر المنزلي، حيث قال: "يجب أن نقر بأننا لسنا في ظروف عادية".