شؤون فلسطينية

الصحة: وفاة مواطنتيْن في الخليل وأريحا متأثرتيْن بإصابتهما بـ(كورونا)

الصحة: وفاة مواطنتيْن في الخليل وأريحا متأثرتيْن بإصابتهما بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة مواطنتين اثنتين، في مدينتي الخليل وأريحا، متأثرتين بإصابتهما بفيروس (كورونا) المستجد.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطنة الأولى تبلغ من العمر (40 عاما)، من سكان بلدة دير سامت بمحافظة الخليل، اما المواطنة الثانية تبلغ من العمر (81 عاما)، وهي من سكان مدينة أريحا.

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