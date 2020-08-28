إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



وتتواصل للسنة التاسعة على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس للبلدة والذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.



وتنطلق كل جمعة مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ويؤدي المشاركون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة، وسط اندلاع مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات.



رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاص الاحتلال المعدني خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء البلدة والتي كان آخرها زرع عبوات ناسفة على جانبي أحد الشوارع.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد دقائق من انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب، وأطلقوا تجاههم الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما أدى إلى إصابة أحد الشبان بعيار في اليد تسبب بحدوث جرح قطعي عميق عولج ميدانيا.وأكد شتيوي أن البلدة شهدت مؤخرا حادثا غريبا وخطيرا تمثل بقيام جنود من وحدة "ناحال" بزراعة عبوات ناسفة انفجرت إحداها وأصابت شابا بجروح في يده وعينه، مشيرا إلى أنه لأول مرة تشهد البلدة حدثا كهذا منذ انطلاق المسيرة.واوضح شتيوي أن جنود الاحتلال حسب اعترافهم كانوا ينوون ردع المواطنين، مؤكدا أن كل هذه الوسائل لن تثني أهالي البلدة عن الاستمرار في مسيرتهم حتى تحقيق أهدافها.وانطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة بمشاركة المئات، الذين رددوا الشعارات المنددة باتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مؤخرا مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، مطالبين الشعوب العربية الضغط على الحكومات لمنع توقيع اتفاقات مماثلة.