الإعلام الإسرائيلي: محادثات التهدئة وصلت لطريق مسدود والجيش يُهدد بعملية عسكرية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مسؤول سياسي وصفته بالكبير لم تسمه، قوله: " إن لم نتوصل إلى حل مع (حماس) فسنقدم على جولة تصعيد".



وقالت جيلي كوهين، المراسلة السياسية للقناة: "إن المحادثات مع الوفد المصري، وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح حالة من اليأس لدى الوسطاء".



وأضافت: أن حركة حماس غير معنية بالتصعيد، لكنها تريد تحقيق إنجازات اقتصادية.



يذكر، أن (القناة 13)، ذكرت في وقت سابق، أن إسرائيل عرضت مساعدة غزة في مواجهة فيروس (كورونا)، مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.