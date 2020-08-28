المكتب الحركي الطبي بغزة يطالب بإلغاء التقاعد المالي والمساواة في الرواتب والحقوق

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رام الله - دنيا الوطن

طالب المكتب الحركي الطبي في المحافظات الجنوبية، الجمعة، بإلغاء التقاعد المالي والقصري للطواقم الطبية، وإعادة الرواتب المقطوعة "بتقارير كيدية".



وأكد المكتب الحركي الطبي، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، على ضرورة "إعادة الحقوق والخصومات لأصحابها وبأثر رجعي، بما في ذلك موظفي 2006".



وقال البيان: "إننا نقف اليوم موحدين بكل طاقتنا وإمكانياتنا فالعدو والفيروس لا يميز بيننا، لذلك يجب أن ينصف الكادر الطبي في شقي الوطن".



وتابع: "يا أبناء شعبنا العظيم في قطاع غزة الصامد وفي كل مكان، نهيب بكم ألا تستهتروا ولا تقللوا من خطر هذا الوباء و اتبعوا تعليمات الطواقم الطبية والشرطية".