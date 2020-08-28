الطب الوقائي بغزة: نريد السيطرة على الوباء والوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس

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رام الله - دنيا الوطن

قال مجدي ضهير، مدير دائرة الطب الوقائي بغزة: "نريد من خلال الإجراءات الوقائية المشددة السيطرة على الوباء والوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس وعودة عجلة الحياة في قطاع غزة".



وأضاف ضهير، في تصريح لإذاعة الأقصى المحلية: "نحن الآن في مرحلة متابعة الحالة المصابة بفيروس (كورونا) والسيطرة عليها وعزلها حتى نستطيع أن نعيد الأمور لنصابها".



وتابع: "نحاول رصد كل شخص موجود داخل المجتمع مصاباً أو مشتبه به ولا تظهر عليه الأعراض وتحيدهم من خلال العزل، حتى لا يكونوا مصدر عدوى للأخرين، وكسر سلسلة العدوى في مجتمعنا".



يذكر، أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت عن اكتشاف 80 إصابة بفيروس (كورونا)، داخل المجتمع، حتى صباح الجمعة.