شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تعلن استئناف حلقات تحفيظ القرآن عن بُعد وفق النظام الإلكتروني

الأوقاف بغزة تعلن استئناف حلقات تحفيظ القرآن عن بُعد وفق النظام الإلكتروني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، عن استئناف عمل حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد وفق النظام الإلكتروني عبر وسائل التواصل الإلكترونية المتاحة اعتبارًا من صباح السبت الموافق 29 / 8 / 2020م.

ودعت الأوقاف جميع المحفظين والمحفظات إلى القيام بواجبهم بمتابعة أعمالهم من خلال البدء بتحفيظ الطلبة المنتسبين لحلقاتهم عن بُعد، بوسائل التواصل الإلكترونية المتاحة لديهم.

ووجهت الوزارة دعوة إلى كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال تحفيظ القرآن الكريم إلى الشروع باستئناف عمل حلقات التحفيظ عن بُعد، وذلك بهدف استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

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