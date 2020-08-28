شاهد: تعقيم مرافق وأسوار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة

وناشد اللواء شاهين أبناء الشعب الفلسطيني بمساعدة وتسهيل مهام مقدمي الخدمات الإنسانية، والمكوث في منازلهم، لأن التعاون معهم يساهم في منع انتشار هذا الوباء الفتاك.











































رام الله - دنيا الوطنعقمت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة، الجمعة، مرافق وأسوار المستشفى الإندونيسي.وأكد مدير عام الدفاع المدني، اللواء زهير شاهين، أن طواقم الدفاع المدني في جميع المحافظات تعمل وفق الخطة المركزية لمكافحة جائحة (كورونا)، وستعمل على تعقيم كافة الأماكن والمباني التي يتطلب تعقيمها.