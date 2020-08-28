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وفد إسرائيلي في أول رحلة جوية تجارية إلى الإمارات الإثنين المقبل

وفد إسرائيلي في أول رحلة جوية تجارية إلى الإمارات الإثنين المقبل
مطار أبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
كشف جدولاً لمواعيد الرحلات الجوية لسلطة المطارات الإسرائيلية، أن شركة (أل عال)، ستسير أول رحلة لمطار أبو ظبي، يوم الإثنين المقبل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرحلة المباشرة، بين مطار بن غوريون وأبو ظبي، من المتوقع أن تقل وفداً إسرائيلياً ومسؤولين مصاحبين للوفد من الولايات المتحدة.

ويكشف جدول مواعيد الرحلات عبر الإنترنت أن رحلة عودة من أبوظبي إلى تل أبيب مقررة بعد ظهر يوم الثلاثاء، فيما سجل رحلة الذهاب تحت رقم "إل.واي 971" على جدول مواعيد الرحلات الإلكتروني، في إشارة إلى رمزي دولة الإمارات وإسرائيل على الترتيب.

يذكر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الاحتلال، لتصبح أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل.

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