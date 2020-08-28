صور: إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في الخليل

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، في مناطق عدة من الضفة الغربية، عقب انطلاق فعاليات بمناطق مختلفة ضد مشاريع الاستيطان.





















رام الله - دنيا الوطنأصيب جندي إسرائيلي، الجمعة، خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل، ما أدى لإصابة أحد جنود الاحتلال رشقا بالحجارة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أحد جنود الاحتلال أصيب بحجر في الوجه ونقل إلى مستشفى "هداسا" عين كارم بالقدسالمحتلة.وكان مئات المواطنين فجر اليوم الجمعة قد تمكنوا من كسر قرار الاحتلال بتحديد عدد المصلين في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل.وأطلق جنود الاحتلال خلال المواجهات الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.