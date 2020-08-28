لجنة المتابعة للقوى الوطنية تطالب أبناء الشعب الفلسطيني الالتزام المطلق بتعليمات الجهات المختصة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الجمعة، جماهير الشعب الفلسطيني، الالتزام المطلق بتعليمات الجهات المختصة وعدم الاستهتار أو التراخي حماية ﻷنفسهم وأسرهم.



وقالت اللجنة، في بيان صحفي وصل دنيا الوطن نسخة منه: "نوجه التحية للأجهزة الحكومية في قطاع غزة، ونخص بالذكر وزارتي الصحة والداخلية ولجان العمل الحكومي، وكافة الطواقم الصحية والشرطية والأمنية والرقابية العاملة في الميدان، لمواجهة المرض وتداعياته، ونعتبرهم جنود الشعب والوطن في الخطوط الأمامية في معركة الدفاع عن الشعب والوطن".



وأضاف البيان: "نطالب التجار والمزارعين والموزعين ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالأسعار الحقيقية للسلع والخدمات وعدم رفعها مطلقا وعدم فصل الخدمات الأساسية عن المواطنين تحت أية حجة أو تبرير".



وتابع: "نطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الاونروا) بسرعة تفعيل خطة الطوارئ لديها لتوزيع المساعدات الغذائية وتقديم الخدمات للاجئين في المخيمات الأكثر حاجة الآن لهذه المساعدات".



وأضاف: "نطالب الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية بتحمل مسئولياتها وإرسال كافة المستلزمات الطبية التي يحتاجها قطاع غزة والإسراع في وضع خطة إغاثة عاجلة للقطاع ووقف الإجراءات التي اتخذت سابقا تجاه قطاع غزة".



وتابع: "نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط علي حكومة الاحتلال لإنهاء حصارها الظالم علي قطاع غزة وإدخال كافة البضائع إلى القطاع وتحديدا الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع".