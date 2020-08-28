الكحلوت: "التنمية" ستقوم بتسجيل المتضررين من (كورونا) والعاطلين عن العمل بعد انتهاء حالة الطوارئ

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت عزيزة الكحلوت، الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، الجمعة: "إن الوزارة ستقوم بتفعيل روابط لتسجيل الأسر المتضررة من (كورونا) والعمال العاطلين عن العمل عند الانتهاء من فترة الطوارئ والعودة لعمل المؤسسات الحكومية".



وأكدت الكحلوت، في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية، أن هناك أسر عديدة تتلقى مساعدات يومية يصعب الوصول إليها في هذه الأيام، مشيرةً إلى وجود خطة أعلن عنها، غازي حمد، وكيل الوزارة، للوصول إلى ما يقارب 50 ألف أسرة فقيرة ومحتاجة في القطاع.



وأشارت إلى أنه يجري العمل حالياً على تسجيل كشوفات للوصول لنحو 15 ألف أسرة لتقديم المساعدات لهم خلال الأيام المقبلة.



ولفتت إلى أن هناك تعاون كبير بين العديد من الجمعيات الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية في إغاثة المحجورين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.