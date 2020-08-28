الاقتصاد بغزة: استقبلنا 1648 بلاغ من المواطنين منذ إعلان فرض حظر التجول
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، الجمعة، أن طواقمها استقبلت 1648 بلاغ من المواطنين منذ إعلان فرض حظر التجول بالقطاع.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "استقبلنا 1648 بلاغ من المواطنين منذ إعلان فرض حظر التجول وطواقم حماية المستهلك تعاملت مع كافة البلاغات فوراً من خلال مكاتب الوزارة الفرعية في المحافظات".
وأضافت الوزارة، أن صلاح الأشقر، مدير عام الرقابة بالوزارة، تفقد سير العمل بوحدة الشكاوي، مؤكدةً أن وحدة استقبال اتصالات وشكاوي المواطنين تعمل على مدار الساعة وتتابع عملها .
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، الجمعة، أن طواقمها استقبلت 1648 بلاغ من المواطنين منذ إعلان فرض حظر التجول بالقطاع.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "استقبلنا 1648 بلاغ من المواطنين منذ إعلان فرض حظر التجول وطواقم حماية المستهلك تعاملت مع كافة البلاغات فوراً من خلال مكاتب الوزارة الفرعية في المحافظات".
وأضافت الوزارة، أن صلاح الأشقر، مدير عام الرقابة بالوزارة، تفقد سير العمل بوحدة الشكاوي، مؤكدةً أن وحدة استقبال اتصالات وشكاوي المواطنين تعمل على مدار الساعة وتتابع عملها .
ولفتت إلى أن الرقم المجاني مفتوح أمام المواطنين لتقديم أي شكوى أو بلاغ.
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