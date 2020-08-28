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شؤون فلسطينية

شاهد.. دير البلح: مؤذن يقيم الصلاة وحيداً بعد إغلاق المساجد بسبب انتشار (كورونا)

شاهد.. دير البلح: مؤذن يقيم الصلاة وحيداً بعد إغلاق المساجد بسبب انتشار (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تناقل رواد وسائل التواصل الإجتماعي، الجمعة، صوراً لمؤذن في مدينة دير البلح، أقام الصلاة وحيداً داخل المسجد، بسبب انتشار فيروس (كورونا) بقطاع غزة.

يذكر، أن وزارة الأوقاف بغزة، أعلنت عن إغلاق المساجد، وطالبت بإقامة صلاة الجماعة في البيوت، بعد إعلان حظر التجول في القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن اكتشاف 80 إصابة بفيروس (كورونا)، داخل المجتمع، حتى صباح الجمعة.




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