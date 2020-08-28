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شؤون فلسطينية

فتح تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل السياسة ومتغيراتها

فتح تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل السياسة ومتغيراتها
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الجمعة، سهى عرفات، أرمل الرئيس الراحل ياسر عرفات، الابتعاد عن الخوض في تفاصيل السياسة ومتغيراتها، احتراماً لتاريخ أبو عمار.

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، عبر موقع (فيسبوك): "احترامًا لتاريخ الشهيد الرمز أبو عمار ولكل ما يمثّله لشعبنا من إرثٍ نضاليٍّ نستظلُّ به في اللحظات الصعبة، نطالب السيدة سهى الطويل بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل السياسة ومتغيّراتها، وأن تنأى باسم الشهيد القائد وعائلته عن متاهاتٍ لا تخدم شعبَنا وصمودَه في مواجهة ما تتعرّض له القضية الفلسطينية من أخطار".

وكانت، سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، هاجمت قيادات السلطة الفلسطينية، متعهدة بـ "فتح أبواب جهنم عليهم إذا أرادوا هم ذلك".

وقالت عرفات، في لقاء لها مع قناة (كان) الإسرائيلية، إنها "تتحدث لأول مرة مع التلفزيون الإسرائيلي وترسل رسالة لا لبس فيها إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية إذا تسببوا في إيذائها أو بأفراد عائلتها، فإنها ستقاوم بكل قوة".

وأضافت عرفات: "هناك تعليمات تصورني وكأنني خائنة، والتعليمات صادرة من مكتب أبو مازن؛ إذا حاولوا إيذائنا حتى بشعرة منا، فسوف احمل المسؤولية على عاتق السلطة. إذا أرادوا فتح أبواب الجحيم، فسأفتح أيضاً".

وأضافت: "سأفتح أبواب جهنم عليهم، إذا رغبوا بفتح صفحاتهم. بطاقاتي هي ذاكرتي، كل شؤونهم، وياسر عندي مذكراته، كتب عن كل منهم؛ إذا نشرت نقطة حول ما قاله ياسر عنهم فسأحرقهم أمام شعبهم".

وبخصوص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قالت سهى عرفات: "هو بعيد عن كل شيء لكنهم يضللونه، أنا أحب أبو مازن كلهم يضللونه الكل يضلله وينتظر اللحظة؛ لكن أبو مازن سيعيش 100 عام ويعيش أكثر من شمعون بيرس لأن صحته جيدة؛ لكن من حوله؟ يريدون تدمير عائلة عرفات. نحن أقوى، لدينا أناس أكثر منهم".

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