الاقتصاد بغزة: الوقود متوفر ويكفي حاجة المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن لديها خطة للتعامل مع حالات الطوارئ وهي تسير عليها، والطواقم التفتيشية لم تغادر الميدان.



وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إنه تم تحرير 186 محضر ضبط للتجار المخالفين خلال الأيام الثلاثة الماضية، مضيفًا: "في بعض الحالات تم توقف بعض التجار لمخالفتهم الأسعار واحتكارهم للبضائع، وسيتم ايقاع اشد العقوبة بحقهم".



وأضاف: هناك وفرة في جميع المواد الغذائية بمخازن التجار، وكافة المحافظات تكفي غزة لعدة أشهر قادمة، ولا داعي للهلع والتخزين، كما أن الوقود متوفر ويكفي حاجة المواطنين وفي ظل منع ادخاله من الاحتلال تدخل كميات تغطي حاجتنا عبر الجانب المصري.



واتهم أبو موسى الاحتلال بتشديد حصار غزة، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة، عن تداعيات اغلاق المعابر، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكسر هذا الحصار.