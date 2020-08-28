الصحة بغزة: المختبر المركزي يجري فحوصات لـ 1000 عينة يومياً

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام المختبرات في وزارة الصحة في قطاع غزة، عميد مشتهى، أن المختبر المركزي بغزة، يجري فحوصات لـ 1000 عينة يومياً.



وقال مشتهى، وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى): "نعمل في مختبر مركزي واحد في كافة محافظات قطاع غزة"، مضيفًا: "في الفترة المقبلة قد ننقل الخبرة للمختبرات الأخرى للفحص".



وأضاف: الشائعات أمر خطير ينعكس سلباً على المخالطين والمصابين والمجتمع، لذلك يجب أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية في وزارة الصحة.



وكانت الصحة أكدت أنها تعتمد اصدار ونشر تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في قطاع غزة الساعة الثامنة مساءً باللغتين العربية والانجليزية خلال الفترة الحالية.