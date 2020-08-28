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شؤون فلسطينية

عصام يوسف يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ غزة

عصام يوسف يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعا عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنقاذ الحياة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي ووصول جائحة (كورونا) في ظل وضع صحي منهك.

ودعا يوسف، المؤسسات الخيرية الداعمة للشعب الفلسطيني بالإسراع في تنظيم حملات إغاثية عاجلة للقطاع الصحي في غزة، إضافة لتوفير المعونات الغذائية والطرود للأسر الفقيرة.

وقال: إن "أكثر ما يقلق في الأمر، هو استمرار العدوان الإسرائيلي في القطاع، وفرض الحصار للعام الرابع عشر على التوالي، وحرمانه من مقومات الحياة الطبيعية".

وأضاف يوسف: "نحن في الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة و أميال من الابتسامات على تواصل دائم مع قطاع غزة، وننسق أعمالنا مع الجهات المعنية بشكل حثيث، وكان لنا مساهمات في مكافحة الوباء، وفي مراكز الحجر الصحي".

وأشار إلى أهمية التكافل والتكاتف الداخلي بما يعضد من توفير الأمن والأمان لأهالي القطاع، وهو ما عهدناه طوال سنوات الحصار الظالم وغير الأخلاقي وغير القانوني الذي يفرضه الاحتلال.

وقال: إنه "مع تطور وصول الفيروس إلى عدة محافظات بالقطاع يتوجب الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة بما يساعد على حماية المواطنين بشكل مناسب".

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