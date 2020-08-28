"حماية" يطالب الجهات الدولية بالتحرك الفوري لتجنيب قطاع غزة كارثة انسانية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مركز حماية: إنه يتابع المجريات المتعلقة بتسجيل اصابات (كورونا) المستجد خارج مناطق الحجر الصحي، وسط التجمعات السكانية داخل القطاع في ظل واقع انساني غير مسبوق ننيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد الذي دخل عامه الرابع عشر مما ينذر بكارثة إنسانية مؤكدة.



‎ووفقا لمتابعة المركز فقد أعلنت الجهات الحكومية المختصة حظر التجوال التام داخل قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي الوباء عقب توالي الكشف حالات مصابة بفايروس كورونا خارج مناطق الحجر.



وأشارت حماية إلى أنه لا تزال فرص و مخاطر إنتشار داخل مدن قطاع غزة لا زالت حاضرة بقوة في ظل شح إمكانيات وزارة الصحة في غزة، والعجز في المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء.



وطالب مركز حماية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة، كما ويدعو السلطة الفلسطينية لزيادة دعمها للجهات الحكومية في قطاع غزة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المترتبة على تفشي الوباء ولمنع حدوث كارثة إنسانية تتهدد حياة

اكثر من 2 مليون مواطن.