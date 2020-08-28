الصحة بغزة: يتم اصدار التقرير اليومي حول الحالة الوبائية الثامنة مساءً ونُحذر من الشائعات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها تعتمد اصدار ونشر تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في قطاع غزة الساعة الثامنة مساءً باللغتين العربية والانجليزية خلال الفترة الحالية.



وقالت وزارة الصحة: "ندعو الجميع الى الالتزام بما يصدر رسميًا عن وزارة الصحة وعبر نوافذها المعتمدة"، مضيفة: يتحمل المسؤولية الكاملة كل من يتناقل شائعات او ينشر منشورات وهمية لاحصائيات مخالفة لما يصدر عن وزارة الصحة.



بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف: إنه "ضبطا لحالة نشر وتداول الإشاعات والأخبار غير الصحيحة حول أعداد المصابين وتنظيما لحالة النشر لمستجدات مواجهة الفيروس سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ستقوم وزارة الصحة بإصدار التحديث الخاص بالحالة الوبائية داخل قطاع غزة عبر تقرير اجمالي الثامنة مساءً يوميا".



وأضاف معروف: "وعليه فإننا نأمل من الجميع (وسائل إعلام ونشطاء ومواطنين) التعاون وإدراك اهمية هذه الخطوة للتقليل من حالة الإثارة والفوضى التي تتسبب بها الإشاعات، وعلى كل من لا يلتزم ويخالف بنشر أي معلومات غير التي تصدرها الصحة في تقريرها تحمّل المسئولية القانونية والمجتمعية".