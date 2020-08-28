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ارتفاع تاريخي بمنسوب مياه النيل

ارتفاع تاريخي بمنسوب مياه النيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، أن منسوب مياه النيل ارتفع بشكل غير مسبوق، وهو المنسوب الأعلى منذ مئة عام.

وقال عباس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم: إن "منسوب مياه النيل وصل إلى 17.43 مترا، مقارنة بعام 2019 الذي وصل إلى 17.26"، موضحا أن فيضان عام 1956 لم يتجاوز 17.10 مترا، وفيضان عام 1988 وصل إلى 17 مترا، واليوم فيضان الخرطوم يسجل 17.43 مترا، وخلال اليومين المقبلين سيسجل النيل 17.44 مترا، بحسب موقع (اليوم السابع).

وأشار عباس إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في مناسيب النيل في جميع القطاعات، خاصة قطاعات الخرطوم وشماله، مناشدا المواطنين على ضفاف النيل وفروعه، المساهمة في حماية مناطقهم بشكل "نفير" أو تضامن، لحماية القرى، بجانب أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب النيل.

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