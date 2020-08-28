ماكرون في بيروت الأسبوع المقبل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت الأسبوع المقبل، من أجل "الضغط على الساسة اللبنانيين" للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.



وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة: إن زيارة ماكرون لبيروت ستكون يومي الاثنين والثلاثاء، وفق وكالة (سكاي نيوز).



وأضاف: "قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج في لبنان".



وأوضح أن "الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا، وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير"، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي سيبلغ محاوريه اللبنانيين "بضرورة تشكيل حكومة قادرة على حيازة ثقة المجتمع الدولي".



كما أكد أن المصرف المركزي الفرنسي يعمل مع نظيره اللبناني "لإبداء الرأي والاستشارة، للحصول على مساعدة الهيئات الدولية".