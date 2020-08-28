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دولي

إصابات (كورونا) بأميركا اللاتينية تتجاوز سبعة ملايين

إصابات (كورونا) بأميركا اللاتينية تتجاوز سبعة ملايين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر إحصاء جديد، أن الإصابات بفيروس (كورونا) تجاوزت حاجز 7 ملايين في أمريكا اللاتينية، أكبر منطقة من حيث عدد الإصابات في العالم، على الرغم من تراجع الإصابات على نحو طفيف في بعض دولها.

وبين الإحصاء الذي يستند إلى الأرقام الحكومية أن المعدل اليومي للحالات انخفض إلى حوالي 77800 في الأيام السبعة الماضية حتى يوم الأربعاء، مقابل 85000 في الأسبوع السابق، وفق وكالة (رويترز).

وبعد ستة أشهر من تأكيد الحالة الأولى في البرازيل، أبلغت يوم الخميس عن 44235 حالة إصابة جديدة و984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 3 ملايين و761391 حالة وعدد الوفيات الناجمة عن مرض (كورونا) الذي يسببه الفيروس إلى 118649.

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