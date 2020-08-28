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شؤون فلسطينية

رابطة أصحاب المولدات تُعلن تخفيض أسعار الكهرباء بقطاع غزة

رابطة أصحاب المولدات تُعلن تخفيض أسعار الكهرباء بقطاع غزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أعلنت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، عن تخفيض سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء من أربعة شواكل إلى 3.5 شيكل.

وقال الناطق باسم الرابطة، حسام الموسة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الرابط قررت تخفيض سعر الكيلو وات الواحد نظراً للظروف التي يعيشها قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون لشهر واحد.

وأضاف الموسة، أن القرار يسري اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لا أن يجري تقييم الأوضاع واتخاذ القرار المناسب خلال الأشهر المقبلة.

وتابع الموسة: "على الحكومة تخفيض الضريبة المفروضة على السولار وبالتالي سيتم تخفيض سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء، ومقابل كل تخفيض سيكون تخفيض من طرفنا حسب النسبة والتناسب.

وأكمل: "نهيب بكل أصحاب المولدات أن لا يقل ساعات التشغيل عن 10 ساعات كحد أدنى".





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