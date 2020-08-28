قتلى وجرحى باشتباك طائفي بلبنان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام لبنانية، إن شخصين قتلا وأصيب آخرين، في اشتباك مسلح على خلفية طائفية في بلدة خلدة الساحلية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.



ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق تبادل إطلاق نار بين مناصرين لحزب الله الشيعي وأبناء عشائر عربية من السنّة.



ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، قوله: إن الاشتباكات في بلدة خلدة اندلعت بعد أن قام مناصرون لحزب الله بتعليق لافتات وأعلام خاصة بمناسبة عاشوراء على أعمدة الإنارة.



وقال المصدر: "اندلع الخلاف على خلفية تعليق رايات عاشوراء على عواميد كهرباء، وبدأ باشتباك بالأيدي، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار كثيف من الجهتين بين مؤيّدين لحزب الله وأبناء عشائر عربية في خلدة".