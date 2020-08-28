ملادينوف: لا يمكن لأي جهود أن تنجح بمنع التصعيد بغزة في ظل الظروف الراهنة

نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف: إن الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة، خاصة مع تفشي وباء (كورونا)، داعيًا لوقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.



وأضاف ملادينوف، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت): "يواصل المقاتلون الفلسطينيون إطلاق القذائف والأجهزة الحارقة، بالمقابل يتم تشديد الإغلاق يجعل الحياة داخل القطاع لا تطاق، مع تقليص التيار الكهربائي إلى ثلاث ساعات والمستشفيات بالكاد تعمل"، متابعًا: "في ظل الظروف الحالية، لا يمكن منع التصعيد".



وأكد أنه "في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع في غزة، هناك زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بين السكان. في ظل نظام صحي متهالك، وانعدام الكهرباء والبطالة المتزايدة والنشاط العسكري المستمر والإغلاق، أشعر بقلق شديد من أن التصعيد وشيك".



وختم ملادينوف، حديثه، بالقول: "يجب على المقاتلين الفلسطينيين أن يوقفوا فوراً إطلاق القذائف والأجهزة الحارقة.. يجب على إسرائيل إعادة شحنات الوقود التابعة للأمم المتحدة من أجل الكهرباء، ففي ظل الظروف الحالية، لا يمكن لأي جهود وساطة ان تنجح في منع التصعيد وتحسين الوضع".