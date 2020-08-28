وزيرة الصحة: وفاتان و724 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل الأراضي الفلسطينية، لوفاتين جديدتين بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة الكيلة: إنه تم تسجيل كذلك 724 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، إضافة لتعافي 164 مُصاباً، بعد إجراء 4115 فحصاً.



وأوضحت الصحة، أن حالتي الوفاة هي لمواطن (29 عامًا) من مخيم قلنديا، ومواطن مُسن (71 عامًا) من مخيم بلاطة بنابلس.