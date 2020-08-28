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كشف محتويات مجهولة داخل العنبر 12 بمرفأ بيروت

كشف محتويات مجهولة داخل العنبر 12 بمرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام لبنانية، صورا تعرض لأول مرة، قالت إنها تكشف المحتويات والشكل الداخلي للعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت قبيل الانفجار.

وأظهرت الصور التي عرضتها شبكة (إم تي في) اللبنانية، تكدس أكياس معبأة بمحتويات غير معروف ماهيتها، ومجموعة من الصناديق، إلى جانب حاوية ضخمة مغلقة.

وطالب ضيوف الإعلامي نخلة عضيمي في برنامج "باسم الشعب"، بضرورة كشف الجمارك علانية عما كان بداخل هذه الحاوية والصناديق وغيرها من المخزونات غير واضحة المعالم.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من آب/ أغسطس، وتبين أن مصدره العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم.

وخلف الانفجار نحو 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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