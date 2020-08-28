مستوطنون يقتحمون "جبل رشنيا" في دير أبو مشعل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، جبل رشنيا في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله تحت حماية جنود الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة وتجولوا في الجبل، ومنعوا أصحاب الأراضي من الوصول إليها.



ومنذ شهور، بدأ أهالي دير أبو مشعل بشق طريق إلى جبل "رشنيا"، لتعميره وحمايته من أطماع الاحتلال.



المبادرة التي أطلقها مجموعة من المتطوعين في القرية لشق الطريق، تأتي ضمن الصراع مع الاحتلال ومستوطنيه الطامعين في الأرض.



وحسب أهالي القرية ففي الثمانينات من القرن الماضي، خاض أهالي دير أبو مشعل مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال، في أكثر من منطقة، لحماية الجبل من المصادرة.



ويقول أهالي البلدة أن المنطقة استراتيجية تطل على كافة المناطق المحيطة بدير أبو مشعل حتى ساحل فلسطين المحتلة، وهي المتنفس الوحيد لأهالي البلدة.



وبدأ أهالي دير أبو مشعل بزراعتها والبناء فيها، من أجل لحمايتها من الاستيطان، وبفضل صمود أهالي القرية ووحدتهم لم يتمكن الاحتلال من مصادرة أراضيهم.



وتشهد دير أبو مشعل مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال، التي تعتقل العشرات من أبناء البلدة في سجونها، وتحتجز جثامين ثلاثة من شهدائها وترفض تسليمهم حتى الآن، وهم: عادل حسن عنكوش، وبراء عطا، وأسامة عطا.