الرئيس عباس يعزي السفير زملط بوفاة والده

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، معزيا بوفاة والده سعيد زملط مفتش التربية والتعليم الأسبق.



وأعرب الرئيس عباس عن "تعازيه لآل زملط، وأنسبائهم الكرام، بوفاة طيب الذكر المربي الفاضل سعيد زملط، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".