ترامب يحدد موعد سحق (كورونا)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"سحق" وباء (كورونا) بواسطة لقاح أكّد أنّه سيتمّ إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوفّرة سريعاً".



وقال ترامب، بحسب ما نقلت عنه شبكة (سي إن إن): "نحن نحشد العبقرية العلمية الأميركية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".



وأضاف في الخطاب الذي ألقاه في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "سننتج لقاحاً قبل نهاية العام، وربّما حتّى قبل ذلك".



وتابع ترامب: "سنحصل على لقاح آمن وفعّال هذا العام، وسويّاً سنسحق هذا الفيروس، فمئات ملايين الجرعات من هذا اللقاح ستكون متوفّرة سريعاً".