ترامب يعلن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب، أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات المقبلة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.



ووفق وكالة (رويترز) فقد قال ترامب في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".



كما شنّ ترامب هجوماً شرساً على منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، محذّراً من أنّ نائب الرئيس السابق سيكون "مدمّر العظمة الأميركية" إذا انتخب رئيساً.