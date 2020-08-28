رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يستقيل لأسباب صحية

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة: إنه قرر الاستقالة من زعامة الحزب الحاكم ومن ثم من رئاسة الوزراء لتدهور حالته الصحية، مضيفا أنه يعتذر للمواطنين “من أعماق قلبه” لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب.



وأعلن آبي القرار في مؤتمر صحفي نشرته وكالة (رويترز) أنه بعد سبع سنوات وثمانية أشهر في إدارة شؤون البلاد، بعدما اشتد عليه مرض مزمن في الأمعاء سبق أن أرغمه على التخلي عن مهامه عام 2007.



وقال آبي إنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة، موضحا أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي.



وأضاف أن قرار من سيخلفه ليس في يده. ويعكس ذلك الارتباك داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم للتوصل لمن سيتزعم الحزب خلفا لآبي.



وتابع أن حالته الصحية بدأت في التدهور منتصف الشهر الماضي تقريبا ولم يشأ أن يؤثر ذلك سلبا على قرارات سياسية مهمة.