وفاة فلسطينية بفيروس (كورونا) في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة العربية السعودية.



وقالت الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطنة إيمان شعبان عواد أبو العين (52) عامًا، بسبب فيروس (كورونا)".