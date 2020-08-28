وفاة فلسطينية بفيروس (كورونا) في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة العربية السعودية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطنة إيمان شعبان عواد أبو العين (52) عامًا، بسبب فيروس (كورونا)".
سجلت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة العربية السعودية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطنة إيمان شعبان عواد أبو العين (52) عامًا، بسبب فيروس (كورونا)".
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