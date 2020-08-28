شؤون فلسطينية

شاهد: إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لغزة

شاهد: إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لغزة
معبر كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير معبر (كرم أبو سالم) التجاري بسام غبن، أن عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية دخلت قطاع غزة منذ أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وأوضح غبن وفق ما نقلت وكالة (الرأي)، أن الشاحنات عبرت من معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري لسد احتياجات المواطنين لفترة طويلة.

وتفتح سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل جزئي، لإمداد القطاع بالمواد الغذئية والطبية فقط، في حين تمنع إدخال باقي الأصناف التجارية.







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