شاهد: إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير معبر (كرم أبو سالم) التجاري بسام غبن، أن عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية دخلت قطاع غزة منذ أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.وأوضح غبن وفق ما نقلت وكالة (الرأي)، أن الشاحنات عبرت من معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري لسد احتياجات المواطنين لفترة طويلة.وتفتح سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل جزئي، لإمداد القطاع بالمواد الغذئية والطبية فقط، في حين تمنع إدخال باقي الأصناف التجارية.